Acontece Pompéia inaugura em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

A primeira loja física da rede no Estado vizinho abre suas portas em Florianópolis, no dia 6 de dezembro Foto: Divulgação lojas pompéia Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Uma das maiores marcas de moda do Rio Grande do Sul, a Lojas Pompéia já tem data para a sua chegada em Santa Catarina. A primeira loja física da rede no estado vizinho abre suas portas em Florianópolis, no dia 6 de dezembro; e em seguida chega a Joinville, no dia 09. Segundo a empresária Carmen Ferrão, as inaugurações estão marcadas para o começo de dezembro para aproveitar a data mais importante do comércio: o Natal.

“A entrada da Lojas Pompéia em Santa Catarina está contemplada no Planejamento Estratégico que a marca montou para os próximos cinco anos e abrange os estados de Santa Catarina e Paraná. A expectativa é muito positiva visto que os dois estados têm uma ótima relação e estão lado a lado na localização”, afirmou Carmen.

Sobre a Pompéia

Fundada em 1953, no interior do Rio Grande do Sul, a Pompéia é uma das maiores marcas de moda do Rio Grande do Sul. Com 77 lojas físicas, a rede se destaca por levar o fast fashion a diferentes regiões do Estado. Além disso, atinge todo o Brasil por meio de sua loja online, aplicativo e do Blog Pompéia Fashion Club. A rede conta com nove marcas próprias, que apresentam produtos diferenciados, vendidos exclusivamente nas lojas Pompéia. Junto com a Gang, forma o Grupo Lins Ferrão.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário