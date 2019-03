A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre divulgou na quinta-feira, 28, o relatório referente à balneabilidade para as praias do Lami e de Belém Novo. Os dados indicam que os pontos 1 e 2 do Lami estão impróprios para banho. Os demais locais apresentam águas próprias para banho.

