Acontece Pop Center realiza treinamento de incêndio para funcionários e lojistas

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

O treinamento foi ministrado pelo técnico em segurança do trabalho Mário Righi e ocorreu nesta semana, no estacionamento do local Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Centro Popular de Compras – Pop Center realizou, nesta semana, um treinamento com funcionários de segurança e lojistas para prevenção de incêndios. As aulas foram ministradas pelo técnico em segurança do trabalho, Mário Righi, e dentre os assuntos abordados estiveram a utilização do extintor para combater as chamas, o manuseio das mangueiras de incêndio do local, a legislação vigente e as atribuições de um brigadista.

Para a diretora institucional, Elaine Deboni, estes treinamentos são extremamente importantes para evitar acidentes ou incêndios de maiores proporções. “No Pop, prezamos sempre pela segurança de nossos lojistas e clientes. Então, com essas ações, capacitamos nosso público interno para que em eventuais focos de incêndio possam ser rapidamente resolvidos, evitando problemas maiores. Além de termos a certeza que nosso público se sinta seguro pra frequentar o Pop com sua família”, afirma.

Segundo o técnico em segurança do trabalho, Mário Roberto Righi da Silva, estes treinamentos ocorrem a cada três meses e auxiliam no tempo resposta de abandono de área. “Como nós temos muita concentração de pessoas no Pop Center, os quatro bombeiros responsáveis pelo local, quando houver um incêndio, precisam se preocupar no combate as chamas, enquanto as outras pessoas treinadas fazem a evacuação do local, montagem de mangueiras, busca de extintores e afins em uma situação de emergência”, afirma.

Righi completa que com esse tipo de ação é possível ter a resposta com mangueiras e um água em dois minutos. “Com pessoas capacitadas e treinadas conseguimos, em um minuto e vinte segundos, a mangueira com água para resolver o foco de incêndio, enquanto chamar o Corpo de Bombeiros levaria, no mínimo de dez a quinze minutos”, analisa.

O treinamento ocorre a cada três meses e as revisões periódicas dos equipamentos são feitas pelos quatro bombeiros responsáveis pelo local a cada 15 dias.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário