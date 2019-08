População alemã com origem estrangeira

Um levantamento do Destatis (Departamento Federal de Estatísticas da Alemanha) divulgado na quarta-feira (21) mostra que quase um quarto da população alemã possui origem estrangeira. Em 2018, as pessoas com origem migratória somavam 20,8 milhões, no país de população de mais de 80 milhões. Os dados registram um aumento de 2,5% em relação a 2017 (20,3 milhões).

Deixe seu comentário: