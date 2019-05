Por terceiro cartão amarelo, Zeca desfalca Inter contra o Santos

*Valéria Possamai

O técnico Odair Hellmann não poderá contar com seu lateral-direto titular na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida contra o CSA, que terminou com vitória colorada, Zeca, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga no próximo domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Assim, Bruno deve ganhar oportunidade pelo lado direito na partida em São Paulo, válida pela sexta rodada.

Antes de voltar ao Brasileirão, o Inter tem compromisso no meio de semana pela Copa do Brasil. Na quinta-feira, às 20h, no Estádio Beiro-Rio, o colorado recebe o Paysandu, pelo jogo de ida da fase de oitavas de final.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

