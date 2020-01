Porto Alegre Porto Alegre mantém meta da ONU na redução de mortes no trânsito

20 de janeiro de 2020

Idosos estão na faixa etária mais vulnerável de acidentes fatais.

O ano de 2019 terminou com 75 vítimas fatais no trânsito da Capital, o mesmo número de mortes de 2018, conforme levantamento da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). O dado reforça a antecipação da meta de redução de vítimas fatais estabelecida pela ONU (Organização das Nações Unidas) para a Década de Ação no Trânsito (2010/2020), que estabeleceu uma projeção de, no máximo, 76 mortes para 2020 em Porto Alegre. A redução na década acontece mesmo com o aumento da frota, atualmente 847 mil veículos, entre eles 86 mil motos.

Em 22 anos, esta é a quarta vez que Porto Alegre registra menos de 100 vítimas fatais (92 em 2016, 90 em 2017, 75 em 2018 e 75 em 2019). Em 1998, quando a EPTC começou a gerir o trânsito, 199 pessoas tinham morrido em razão de acidentes de trânsito. Os acidentes aumentaram 7% (12.144 em 2018 contra 13.075 em 2019) e os feridos subiram 9% (5.056 em 2018 contra 5.529 em 2019).

O secretário extraordinário da Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello, avalia o quadro da acidentalidade: “É evidente que devemos lamentar qualquer acidente de trânsito, ainda mais quando ocorrem feridos e, sobretudo, vítimas fatais. Mas, mesmo com o aumento da frota, o número de mortes não avançou, permanecendo o mesmo de 2018, atendendo as projeções de metas de contenção estabelecidas pela ONU para o nosso trânsito.”

Na avaliação de Tortoriello, a manutenção dos números de mortes no trânsito demonstra avanço no processo de conscientização das pessoas para uma circulação com menos riscos. “No entanto, o aumento da acidentalidade é um indicativo da necessidade de reforçar as ações de fiscalização e de educação, com o objetivo de envolver, com mais intensidade e consistência, os condutores, e igualmente os pedestres, na missão por um trânsito com relações mais cordiais, de um maior comprometimento das pessoas na missão preventiva pela redução de riscos no dia a dia da circulação”, observa.

O diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger Juliano, afirma que a contenção no número de mortes no trânsito é resultado do esforço conjunto da sociedade na missão por um trânsito mais seguro: “Nosso trabalho, de acordo com as metas reforçadas pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, é buscar sempre a prevenção, com medidas permanentes de educação, fiscalização e engenharia de tráfego”, observa.

Segundo ele, para conter o número de vítimas fatais, mesmo com aumento de veículos, tem sido fundamental a parceria entre EPTC e demais secretarias do município, como a Saúde, pelo Programa Vida no Trânsito, além da Brigada Militar, Detran, Polícia Civil, Secretaria Estadual da Saúde, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Samu, entre outros órgãos públicos e privados, assim como uma maior conscientização do público em geral. “Em 2020, vamos novamente priorizar ações educativas envolvendo motociclistas e pedestres, dois segmentos bastante expostos à acidentalidade, principalmente os idosos, no caso de atropelamentos, além de ações de fiscalização em relação ao excesso de velocidade e álcool ao volante”, esclarece.

Principais ações da EPTC na prevenção de acidentes em 2019

A Coordenação de Educação para Mobilidade atendeu a praticamente todas as faixas etárias, desde a pré-escola ao público idoso, passando por escolas, ONGs, CFCs (Centros de Formação de Condutores), empresas e universidades. Até 16 de dezembro de 2019, 519 ações educativas foram realizadas, alcançando aproximadamente 30 mil pessoas diretamente. Através dos projetos, como o Escola Amiga da EPTC, a plataforma de cursos em EAD, o Empresa Amiga da EPTC, Programa Motociclista Seguro e Projeto Pedestre Idoso, por exemplo, a CEM buscou aliar tecnologia, inovação e profissionais qualificados para entregar produtos e serviços à população na missão pelo trânsito seguro.

Além do trabalho diário dos agentes nas ruas, das operações do Radar Móvel contra o excesso de velocidade, foram realizadas, até 16 de dezembro de 2019, um total de 239 operações do Balada Segura em parceria com o Detran, Brigada Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil, com abordagem de 14.996 condutores. Foram retirados de circulação 1.652 motoristas em razão de álcool ao volante.

O planejamento da EPTC na área de engenharia de tráfego priorizou medidas direcionadas para uma maior proteção dos pedestres, com melhorias em sinalização de ruas e avenidas que registravam um maior número de atropelamentos, além da instalação de placas educativas em vias de maior fluxo de veículos.

Perfil das vítimas fatais no trânsito em 2019

Maio foi o mês com o maior número de mortes (10). Setembro, o menor número (3). Das vítimas fatais, três eram ciclistas, quatro caronas de moto, 29 condutores de motos, 32 pedestres atropelados, três ocupantes de veículos e quatro condutores de veículos.

A faixa etária com maior número de vítimas é a dos idosos (29%). Entre as pessoas com 60 anos ou mais foram 22 mortes, 13 entre pessoas de 46 a 59 anos, 12 entre 36 a 45 anos), 17 entre 26 a 35 anos), nove entre 18 a 25 anos e duas entre 11 a 17 anos.

A maior parte das vítimas fatais eram homens: 73% contra 27% de mulheres.

As vítimas fatais se concentraram em maior parte no turno da noite: pela manhã, das 6h às 11h59, foram 27%; à tarde, das 12h às 17h59, 24%; à noite, das 18h às 23h59, 36%; e de madrugada, da 0h às 5h59, foram 13%.

Entre as 75 vítimas fatais, 29 foram condutores de motos, mais quatro caronas (44%); além de 32 (43%) pedestres atropelados. Das 32 vítimas fatais por atropelamentos, 18 (56%) eram idosos.

Vítimas fatais no trânsito nos últimos 22 anos:

1998 (199);

1999 (197);

2000 (163);

2001 (139);

2002 (156);

2003 (170);

2004 (173);

2005 (161);

2006 (157);

2007 (155);

2008 (148);

2009 (170);

2010 (143);

2011 (146);

2012 (105);

2013 (127);

2014 (141);

2015 (100);

2016 (92);

2017 (90);

2018 (75);

2019 (75).

