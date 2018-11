Porto Alegre recebe 3ª edição do Circuito da Alegria, com Leandro Hassum e Bagual do Gaudêncio

Porto Alegre recebe mais uma edição do show de humor, Circuito da Alegria. Neste ano, o evento contará com apresentação do show Rindo com Hassum, protagonizado pelo ator global Leandro Hassum, e o Stand-up Bagual do Gaudêncio, interpretado por Cris Pereira. O espetáculo acontece no dia 3 de novembro, no Teatro do Sesi, a partir das 21 horas, com ingressos a partir de R$ 30. A atração é uma apresentação de Racon Consórcios, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

De volta aos palcos em versão fitness e sem glúten, o comediante Leandro Hassum apresenta ao público seu show solo Rindo com Hassum, uma comédia sobre o cotidiano, inédita no Brasil. Do outro lado, Cris Pereira interpreta um bagual contador de histórias, figura típica do Rio Grande do Sul, que personaliza o habitante do campo gaúcho.

“Buscamos estimular o interesse da sociedade pela cultura, trazendo atores tão talentosos para o Estado”, afirma diretor das unidades da Racon em Porto Alegre e Canoas, Carlos Queiroz. Os ingressos podem ser adquiridos no site minhaentrada.com.br e nas lojas Multisom. Clientes Racon que apresentarem o boleto do consórcio têm desconto de 50% na compra do ingresso.

Serviço / Circuito da Alegria com Leandro Hassum e Gaudêncio/ Sábado, 3 de novembro, às 21h/ Teatro do Sesi (Av. Assis Brasil, 8787 – Sarandi, Porto Alegre) / Valor: a partir de R$ 30.

