Porto Alegre recebe a 9ª edição da Jazz Week

Com a proposta de homenagear um dos estilos musicais mais bem marcados pela improvisação e pela liberdade instrumental, entre os dias 09 e 14 de julho, acontece a 9ª edição da Jazz Week, evento que reúne artistas consagrados e novos nomes da cena, durante seis noites consecutivas no London Pub & Bistrô (R. José do Patrocínio, 964).

A ideia da iniciativa é promover um grande encontro musical abrindo as portas da casa para o público apreciador da sonoridade e para aqueles que quiserem experimentar momentos de boa música, apresentando os mais variados temas clássicos e ainda as composições autorais de um grande time de artistas.

A nona edição da Jazz Week oferece uma programação que busca traduzir o atual momento da cena jazz na cidade, com músicos de várias gerações, alguns já bastante conhecidos pelo público e outros com um tempo mais curto de estrada, mas com uma enorme versatilidade e talento.

Um destaque desta edição é que o espaço comemora cinco anos e este aniversário promete deixar a semana de eventos ainda mais especial. Este ano, o time escalado conta com nomes como: 5P Jazz (09/07), Gypsy Jazz com Trio do Sul Manouche (10/07), Julio “Chumbinho” Herrlein Quarteto (11/07), Cristian Sperandir Quinteto (12/07), Kula Jazz (13/07) e Tributo Nina Simone com Stefany Kaipper e banda (14/07).

Além das atrações musicais, o espaço conta ainda com uma série de delícias gastronômicas que segue bem os padrões de pubs londrinos. A casa dispõe de uma grande seleção de vinhos, espumantes e drinks clássicos, uma carta de drinks autorais e mais de 30 rótulos de cervejas artesanais regionais. Dentre os pratos, com opções vegetarianas, destacam-se os hambúrgueres artesanais, as sopas caseiras, os risotos e os baguetes – “A ideia é que o público viva esta experiência do início ao fim. Sendo recebido com este clima mais intimista, em um espaço aconchegante e que ainda oferece uma gastronomia especialmente elaborada para que seja uma vivência completa”, salientou o proprietário do espaço, Toni Missel.

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos na hora e no local por valores que vão de R$15,00 a R$25,00. É altamente recomendável a reserva de mesas devido a procura. O evento é uma iniciativa do London Pub & Bistrô e conta com o apoio da Made In Brazil Music Megastore, do Jazz ao Sul e da Bassa Città Pizzeria. Para mais informações, acesse a página do espaço no Facebook: https://www.facebook.com/events/1265392513639594/.

SERVIÇO:

O QUE: Porto Alegre recebe a 9ª edição da JAZZ WEEK

QUANDO: De 09 a 14 de julho (Todos os shows têm início às 22h, exceto o Tributo Nina Simone que tem início às 21h)

ONDE: London Pub & Bistrô (R. José do Patrocínio, 964 – Cidade Baixa)

INGRESSOS: Na hora e no local:

<> 09 e 10/07 –> R$ 15

<> 11, 12 e

14/07 –> R$ 20

<> 13/07

–> R$ 25

Deixe seu comentário: