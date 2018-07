Porto Alegre recebe terceira unidade da Casa de Bolos

A naturalidade em optar pelo simples é uma das principais características da Casa de Bolos, pioneira no segmento de bolos caseiros, que registra uma busca crescente de interessados. Essa simplicidade fez com que a franqueada Amanda Borges Lopes Schenk investisse em mais uma loja. “A unidade no bairro Floresta, foi a primeira da rede em Porto Alegre e é um sucesso”, conta Amanda. “A confiança, o suporte oferecido e a rentabilidade que a Casa de Bolos proporciona nos motivou a investir novamente na rede”, comemora a franqueada.

Agora, ao lado do irmão Renan Borges Lopes como sócio e responsável pela nova loja, Amanda espera replicar o sucesso da primeira e atrair novos clientes. “A localização é fundamental para o negócio, e a proximidade ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, que é bastante movimentado, chamou muito a nossa atenção. Prontamente, decidimos pelo ponto, que é também uma referência para que potenciais clientes encontrem facilmente a loja”, observa a franqueada que recebeu todo o respaldo da rede para a abertura da nova unidade.

Com mais de 320 lojas em funcionamento e mais outras 20 em processo de abertura, a Casa de Bolos cresce garantindo a qualidade dos produtos e a satisfação do cliente. Em Ribeirão Preto está localizado o Centro de Treinamento da Casa de Bolos, um espaço voltado aos treinamentos e reciclagens de todos os franqueados. É lá que se aprende a fazer a base do negócio: a original receita da Vó Sônia, a ser fielmente replicada nas lojas. Os bolos são preparados e assados nas próprias unidades, com ingredientes 100% naturais e de qualidade, livres de massa pronta, essências ou conservantes.

Deixe seu comentário: