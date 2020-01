Acontece Posto da Polícia Federal para expedição de passaporte e atendimento ao imigrante passa a funcionar no Bourbon Passo Fundo

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Iniciaram as operações do Posto de Expedição de Passaporte e Setor de Imigração da Polícia Federal no Bourbon Passo Fundo Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O espaço destinado à Polícia Federal está localizado na Entrada 2 do centro comercial e tem área de 180 m². A unidade de Passo Fundo atende 123 municípios no noroeste do Rio Grande do Sul e a estimativa é de que sejam recebidas diariamente até 350 pessoas, entre aquelas que solicitam a confecção do documento de viagem e imigrantes que buscam a regularização no país. Com a inauguração, esses serviços passam a ser executados pela Polícia Federal exclusivamente no Bourbon Passo Fundo.

O serviço de atendimento tem por objetivo oferecer ao cidadão a conveniência, a comodidade e a acessibilidade de um centro de compras, como já ocorre em mais de 40 unidades de atendimento da Polícia Federal em todo o Brasil. O espaço é resultado de uma ação em conjunto entre o Bourbon Passo Fundo e a Polícia Federal para gerar maiores benefícios aos usuários dos serviços.

Os procedimentos para atendimento aos usuários dos serviços de passaporte e migração seguem os mesmos e estão disponíveis no site da Polícia Federal (www.pf.gov.br).

