Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Tecnologia vai ampliar capacidade de atendimento e controlar consumo de diesel. Foto: Cesar Lopes/PMPA Tecnologia vai ampliar capacidade de atendimento e controlar consumo de diesel. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior vistoriou, no final da tarde desta segunda-feira (2) as obras do posto de combustíveis da Carris. Com equipamentos de última geração, que vão permitir o controle total da operação de abastecimento, o novo posto será um dos mais modernos da América do Sul. A construção está em fase de conclusão, com 95% da obra já executada. A estrutura usará como bandeira a marca Carris, símbolo de tradição e prestação de serviço à população de Porto Alegre.

“Este é um projeto de extrema importância no processo de recuperação da Carris e também de modernização das operações. Trará a empresa para um novo patamar na gestão de sua frota”, avalia a diretora-presidente da companhia, Helen Machado.

A entrega do posto é uma contrapartida prevista em contrato resultante do processo de licitação 001/2014, em que a Ipiranga Produtos de Petróleo S/A foi vencedora. O posto atende a todos os requisitos apresentados no edital e foi construído pela empresa contratada, sem custos para a Carris. Localizado em um ponto que torna mais rápido o acesso dos ônibus, vai possibilitar a reorganização do abastecimento da frota, composta por 347 veículos. A tecnologia moderna das instalações vai também ampliar em 30% a capacidade de atender o abastecimento e permitir o controle do consumo de óleo diesel pelo sistema de automação.

O projeto inclui seis ilhas de abastecimento, novos tanques de armazenagem, três máquinas de lavagem, equipamentos de filtragem de combustível e sistema automatizado que vai conectar todo o posto. Outro benefício oferecido pelas novas tecnologias será a reutilização de 100% da água demandada.

