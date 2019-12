Porto Alegre Praça Parque Ararigboia será entregue revitalizada nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Local totalmente revitalizado será entregue à população nesta sexta-feira. Foto: Ricardo Stricher/Arquivo PMPA Local totalmente revitalizado será entregue à população nesta sexta-feira. (Foto: Ricardo Stricher/Arquivo PMPA) Foto: Ricardo Stricher/Arquivo PMPA

Nesta sexta-feira (27), a Praça Parque Ararigboia será entregue revitalizada. O local foi totalmente reformado pelo maior contrato de manutenção de praças e parques da Capital através da empresa Ecsam, sob a gestão e fiscalização da UCM (Unidade de Conservação e Manutenção) da SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos).

O evento tem início às 14h, na rua Saicã 6, no bairro Petrópolis, com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior e do secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, e de técnicos da prefeitura.

