As praias do Lami e Belém Novo estão liberadas para banho

A Smans (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) divulgou na quinta-feira (17) o relatório referente à balneabilidade para as praias do Lami e de Belém Novo parta este final de semana. Os dados indicam que todos os pontos permanecem próprios para banho. Os resultados são baseados nas últimas cinco análises realizadas pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000, do Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente), e estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, devem apresentar um número de Escherichia coli não superior a 800 NMP/100mL. Na última amostragem, esse valor não pode ultrapassar 2000 NMP/100mL. Além disso, o valor do PH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0. Por questões de saúde e segurança, a Smams desaconselha o banho em outros locais da orla de Porto Alegre.

Confira os pontos analisados:

Belém Novo

Posto 1 (Praça Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus) – Águas próprias para banho.

Posto 2 (Praia do Leblon, avenida Beira Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só) – Águas próprias para banho.

Posto 3 (Praia do Veludo, em frente à interseção das avenidas Beira Rio, Pinheiro Machado e rua Antônio da Silva Só) – Águas próprias para banho

Lami

Posto 1 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à segunda guarita de salva-vidas) – Águas próprias para banho.

Posto 2 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas) – Águas próprias para banho.

Posto 3 (avenida Beira Rio, em frente ao nº 510) – Águas próprias para banho.

Piscinas públicas de Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte de Porto Alegre divulgou o relatório de frequência nas piscinas públicas da Capital. Desde a abertura oficial, no dia 8, mais de 1, 5 mil pessoas registraram presença nos banhos livres. Para participar das aulas de natação e hidroginástica, inscreveram-se 677 pessoas. As piscinas funcionam de terça a domingo, das 9h às 18h. O turno da manhã está destinado para atividades paralelas e na parte da tarde, a partir das 14h30min, são liberadas para banhos livres.

Para a secretária municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Nádia Gerhrad, a procura demonstra o quanto a ação é importante para população. “Para muitos porto-alegrenses as piscinas públicas são o único lazer de verão. A oportunidade oferecida gera mais do que diversão, oportuniza aproximação entre os moradores e momentos de reunião familiar”, ressalta.

Neste ano a prefeitura firmou parceria com a Associação Brasileira de Químicos, que disponibilizou técnico responsável pelo controle da qualidade da água das piscinas. Os produtos químicos necessários serão fornecidos por meio de convênio com o Departamento Municipal de Água e Esgotos.

A temporada é uma promoção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, por meio da Coordenação-Geral de Esporte, Recreação e Lazer, e conta também com a parceria das secretarias da Educação, Saúde, Segurança, Dmae, Departamento Municipal de Limpeza Urbana, Guarda Municipal e Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania).

