O Gambrinus, restaurante mais antigo do Rio Grande do Sul, terá uma receita especialmente preparada pelo chef italiano Giuseppe Giudizi, especialista em culinária tradicional italiana, nesta quarta-feira (07). A Ciabatta recheada com Porchetta estará à disposição do público a partir das 11h e custará R$ 25 a porção. Giudizi vem a Porto Alegre diretamente de Caxias do Sul.

