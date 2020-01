Porto Alegre Prazo para contestar o IPTU 2020 de Porto Alegre vai até 3 de fevereiro

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

A contestação pode ser feita pela internet Foto: Luciano Lanes/PMPA A contestação pode ser feita pela internet. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O prazo para o contribuinte ingressar com processo de impugnação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2020 de Porto Alegre vai até o dia 3 de fevereiro. A contestação pode ser feita pelo site https://prefeitura.poa.br/iptu, o que facilita o processo.

Para abrir processo de reclamação pela internet, é só clicar na aba Impugnação e seguir as orientações que aparecerão na tela.

A Receita Municipal alerta que, nos casos em que a reclamação for indeferida, o valor do imposto será acrescido de juros de mora, nos termos do art. 69-A da LC nº 7/73.

Para encaminhar o pedido de contestação, é necessário que o imóvel esteja averbado corretamente no nome do reclamante para a abertura de processo via internet.

Quem já tem processo em tramitação não poderá usar a ferramenta e deverá impugnar pessoalmente na Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda. Só é possível impugnar uma única inscrição por processo.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário