Após reunião da bancada do PRB na Câmara e no Senado com o presidente da legenda, Marcos Pereira, o partido decidiu manter a pré-candidatura do empresário Flávio Rocha, dono da rede de varejo Riachuelo, à Presidência na eleição de outubro. A decisão mantém o cenário atual, em que Rocha é o pré-candidato do PRB, mas Pereira ainda mantém conversas com outros partidos do chamado centrão.

