Os preços dos combustíveis no Equador voltaram aos valores de antes do decreto 883 nesta terça (15), primeiro dia após a assinatura da revogação da medida que suspendeu os subsídios aos combustíveis, gerando um aumento de até 123% no custo da gasolina e do diesel. O galão de diesel baixou de US$ 2,30 para US$ 1,03, e o de gasolina passou de US$ 2,40 para US$ 1,85.

