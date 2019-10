Um prédio residencial desabou na manhã desta terça-feira (15) em Fortaleza (CE). O governo do Ceará e a prefeitura de Fortaleza estimam que havia 18 pessoas no prédio no momento do desabamento. O governador do Estado, Camilo Santana, afirmou por volta das 18h desta terça que não havia até o momento confirmação de nenhuma morte.