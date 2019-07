A prefeita de Paris Anne Hidalgo, do Partido Socialista, anunciou nesta semana a criação da Polícia Municipal, já existente em outras cidades da França. Na capital, começará suas operações a partir de 2020. Composta de 3.200 agentes, sua atuação se restringirá a uma luta contra incivilidades, fiscalizando vias públicas, ciclovias, garantindo a lei do silêncio, etc.

