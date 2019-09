Prefeito Marchezan participa de programas da Rádio Pampa nesta quinta

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, visita a Rede Pampa de Comunicação nesta quinta-feira (12). O gestor municipal será recebido às 10h, pelo apresentador Sérgio Zambiasi, para participar da programação ao vivo da Rádio Caiçara (FM 96.7).

Em seguida, às 10h30, o comunicador Pedro Fonseca, da Rádio Pampa (FM 97.5) recebe Marchezan nos estúdios da rádio. Por fim, às 11h, a equipe da Rádio Grenal (FM 95.9) bate um papo com o prefeito, com apresentação de Luiz Carlos Reche, Flávio Dal Pizzol e Tiago Rocha.

Todos os programas terão participação dos ouvintes por meio do WhatsApp da Pampa, no número (51) 99841-5071. Mande sua mensagem e participe do bate-papo com o prefeito!

