Porto Alegre Prefeitura apresenta balanço das finanças de 2019

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Demonstrativo presta contas e informa a sociedade sobre receitas e despesas. Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA Demonstrativo presta contas e informa a sociedade sobre receitas e despesas. (Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA) Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA

O resultado do desempenho das finanças de Porto Alegre em 2019 será apresentado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior e pelo secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, nesta terça-feira (21), às 9h30, no Salão Nobre do Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10).

A iniciativa, segundo a prefeitura, é um compromisso do governo em divulgar com transparência os principais números das receitas e despesas, e o trabalho realizado.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário