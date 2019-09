A Prefeitura de Porto Alegre cedeu um imóvel para instalação da primeira Delegacia de Pronto Atendimento especializada em vulneráveis no RS. O termo de cessão foi assinado na manhã desta segunda-feira, 2, pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior e a chefe de Polícia, Nadine Anflor, no Salão Nobre do Paço Municipal.