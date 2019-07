Prefeitura conclui primeira fase de obras em casa com risco de desabar no Centro da capital

A Casa Azul, localizada na rua Riachuelo esquina com Marechal Floriano, no Centro Histórico, já está com 36% da obra realizada. A prefeitura informou, após 60 dias do início dos serviços, que a instalação das fundações, foi concluída. Em função do risco de desabamento do local, o trecho em que esta localizada a estrutura tem bloqueio.

“Estamos trabalhando fortemente para que o trânsito seja liberado antes do término dos trabalhos, pelo menos parcialmente, nas ruas interditadas”, assinalou o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana do município, Marcelo Gazen.

Uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual condenou o governo da cidade e os proprietários do imóvel a restaurarem a estrutura. Em acordo judicial, foi definido que os donos do prédio pagariam as obras com valores bloqueados pela Justiça. No entanto, como os recursos não foram liberados ainda, a prefeitura iniciou os trabalhos e, após, cobrará o ressarcimento.

O investimento para deixar a residência em bom estado, sem apresentar perigo à população, foi de R$ 399.992,14. Na fase inicial, também foram colocados tapumes e estruturas de segurança, além de limpeza e desobstrução no local. A estimativa do Executivo municipal é que os trabalhos sejam concluídos no final do mês de outubro.

A obra estrutural está sendo realizada pela empresa Arquium Construções e Restauro LTDA.

Deixe seu comentário: