Porto Alegre Prefeitura convoca mais professores temporários

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

Convocados devem comparecer à Siqueira Campos, 1.300, 9º andar, sala 915, no dia 13 Foto: Cristine Rochol/PMPA Convocados devem comparecer à Siqueira Campos, 1.300, 9º andar, sala 915, no dia 13 (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre convoca mais cinco professores temporários para o atendimento às demandas da rede municipal de ensino. A chamada está publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (08) que informa documentos e prazos para a contratação dos candidatos selecionados no processo seletivo 01/2019.

A Smed (Secretaria Municipal de Educação) convoca docentes para os Anos Iniciais (3), para a Educação Infantil (1) e para regência de classe na disciplina de Educação Física (1). O contrato tem validade de um ano para cumprimento de carga horária de 20 horas semanais, sob regime básico do Magistério.

Os convocados precisam comparecer ao endereço indicado no edital (rua Siqueira Campos, 1.300, 9º andar, sala 915), no dia 13 de janeiro, às 14h30, portando documento com foto, para uma reunião acerca dos procedimentos de encaminhamento de posse.

O candidato impossibilitado por qualquer motivo de comparecer poderá reagendar o atendimento para o dia 14 de janeiro, conforme instruções do edital, por meio dos telefones (51) 3289-1253 e 3289-1251, das 9h às 11h30 ou das 13h30 às 17h, ou ainda pessoalmente, na CSI (Coordenação de Seleção e Ingresso), no mesmo endereço.

Na reunião serão esclarecidas a forma de contratação, a documentação necessária, a remuneração, a carga horária de trabalho, o acúmulo de cargos e também será providenciado o encaminhamento para os exames admissionais. Na ocasião, os candidatos deverão levar documento oficial com foto. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail smpgei@portoalegre.rs.gov.br.

