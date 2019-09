Prefeitura de Porto Alegre firma parceria com app Waze

A Prefeitura de Porto Alegre apresentou a parceria firmada com o aplicativo Waze para compartilhar com usuários informações sobre circulação viária na Capital. O evento de divulgação foi realizado nesta quarta-feira (18) e contou com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior. A ideia da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) é utilizar a plataforma Waze for Cities para informar sobre bloqueios no trânsito, bem como comunicar eventos com impacto significativo na mobilidade.

O programa já havia sido utilizado de forma experimental pelo Executivo durante os jogos da Copa América, e disponibilizou ao público informações sobre as vias no entorno da Arena do Grêmio, que estavam bloqueadas para a circulação durante os jogos. Marchezan afirmou que a tecnologia dará mais transparência e possibilitará que a prefeitura se comunique melhor com os cidadãos. “Estamos agregando serviços por meio dessa parceria, mas já devemos pensar adiante para que possamos realmente quebrar paradigmas em Porto Alegre. Buscar aplicativos para caminhos a pé e de bicicleta, por exemplo”, destacou o prefeito. Ele também observou que a mobilidade influencia na qualidade de vida das pessoas e que é preciso pensar fora da caixa para fazer entregas que beneficiem a população.

Em suas redes sociais, o prefeito comentou sobre o acordo e reiterou que ele não adicionará custos à prefeitura:

A parceria não tem custo para a prefeitura. E seguirá o modelo de outras cidades no Brasil e no mundo. — Nelson Marchezan Jr (@marchezan_) September 18, 2019

Waze for Cities

O Waze é um aplicativo gratuito de compartilhamento de dados bidirecional. O app fornece dados e permite que o parceiro local também insira informações em tempo real. Ele oferece aos especialistas em tráfego das cidades uma forma inovadora de acessar e analisar dados de forma simples e inteligente, capacitando-os a tomar decisões melhores, que ajudarão os cidadãos a se movimentarem melhor. Diversas outras cidades no Brasil e no mundo já são parceiras do Waze, como Washington D.C, Miami, Rio de Janeiro, São Paulo, Juiz de Fora e Joinville.

