Prefeitura determina passe livre em dia de eleição de conselheiros tutelares

Um decreto assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Junior, que determina o passe livre nos ônibus no dia 6 de outubro, foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) nesta sexta-feira (27). A ideia é facilitar o acesso dos cidadãos aos 82 locais de votações do Conselho Tutelar de Porto Alegre.

A eleição deste ano terá 185 candidato, que passaram por análise documental e provas. São 50 vagas, em dez microrregiões da cidade. O processo terá validade para o mandato 2020-2023 e o eleitor poderá escolher até cinco candidatos de sua microrregião. Cada microrregião da cidade funcionará com cinco membros, totalizando 50 conselheiros tutelares. O processo é coordenador pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais.

Confira aqui os locais de votação e informações gerais sobre as eleições do Conselho Tutelar: http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/eventos/conselhotutelar/locais.htm

