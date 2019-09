A prefeitura entrega, nesta quinta (19), 41 matrículas a moradores da Vila Vale do Salso I, no bairro Restinga. O ato ocorre pela manhã no Salão Nobre do Paço Municipal. Será regularizada uma área de 2.832 metros quadrados. A regularização da Vila Vale do Salso I foi premiada com o Selo de Mérito Nacional 2019, na categoria projetos voltados à produção de habitação de interesse social.

