Prefeitura nomeia 100 professores

Foi publicado no Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) desta quinta-feira (23) os nomes de mais 100 professores aprovados nos concursos públicos 583 – Professor/Educação Infantil e 584 – Professor/Anos Iniciais. São 84 professores com habilitação em Anos Iniciais e 16 com habilitação em Educação Infantil. No início do mês, haviam sido chamados outros 80 professores.