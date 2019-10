A prefeitura de Porto Alegre protocolou na Câmara de Vereadores um pedido de urgência para a apreciação do projeto de lei que prevê a proibição da atividade de guardador de carros na cidade. O texto foi enviado ao Legislativo municipal no dia 6 de setembro. Na avaliação do Executivo, o fim da atuação dos “flanelinhas” será uma medida importante no combate à criminalidade.