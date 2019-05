As inscrições de espetáculos locais para o Prêmio Braskem Em Cena estão abertas até 27 de maio. Os interessados devem enviar, para o e-mail inscricaoemcena@gmail.com, ficha de inscrição preenchida disponível no site da prefeitura; link da web com o espetáculo na íntegra; fotos; release em pdf; e material de consagração, também em pdf. Só serão aceitos arquivos digitais.