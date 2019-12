Brasil Prêmio da Mega da Virada pode render mais de R$ 800 mil por mês se for aplicado na poupança

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

O sorteio do concurso especial será realizado na terça-feira Foto: Divulgação O sorteio do concurso especial será realizado na terça-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Mega-Sena da Virada pagará mais de R$ 300 milhões na terça-feira (31), segundo a Caixa Econômica Federal. Caso alguém acerte sozinho as seis dezenas e aplique o prêmio na poupança, receberá quase R$ 800 mil por mês, considerando o rendimento líquido mensal atual da aplicação, que é de 0,26%.

O prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, a quantia será dividida entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim por diante.

As apostas podem ser feitas até as 16h do dia do sorteio. O bilhete mínimo custa R$ 4,50.

Voltar Todas de Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário