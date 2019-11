Rio Grande do Sul Prêmio principal do sorteio de novembro do Nota Fiscal Gaúcha vai para o Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

Nota Fiscal Gaúcha gera pontos que são acumulados sempre que o consumidor solicitar a inclusão do seu CPF no documento fiscal. Foto: Divulgação/Sefaz

O programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha) realizou nesta quinta-feira (28) o sorteio do mês de novembro. O prêmio principal, de R$ 50 mil, saiu para a região do Vale do Sinos.

O evento foi realizado no município de Taquari. Também houve a palestra do auditor fiscal da Receita Estadual Fernando Rodrigues dos Santos, sobre as iniciativas do programa.

Outras cem pessoas foram contempladas com prêmios no valor de R$ 1 mil, além de 500 cidadãos sorteados com R$ 500. A premiação mensal soma R$ 400 mil em prêmios destinados ao cidadão. Nesta edição foram 14.861.733 bilhetes fiscais na disputa.

Os premiados serão avisados via e-mail, telefonema, SMS ou através do seu cadastro no site da NFG. Para resgatar os valores, os sorteados têm até 90 dias, a contar da homologação dos resultados.

Com mais de 1,8 milhão de pessoas cadastradas, o NFG gera pontos que são acumulados sempre que o consumidor solicitar a inclusão do seu CPF no documento fiscal. O pedido deve ser feito no momento da compra em todos os estabelecimentos varejistas.

Além de ofertar prêmios em dinheiro a cada mês, o programa ainda distribui recursos para as entidades que atuam nas áreas da saúde, educação, assistência social e proteção animal.

Outra vantagem de participar da NFG são os descontos no IPVA. Os motoristas podem garantir o desconto máximo no imposto este ano juntando 150 documentos fiscais em seu CPF. Para se cadastrar, acesse o site do NFG.

