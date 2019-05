Os cincos contemplados dos prêmios individuais de R$ 5 mil do sorteio mensal da Nota Fiscal Gaúcha foram conhecidos na quinta-feira (30), em extração ocorrida no Auditório do Colégio Marista Santa Maria. Os vencedores são moradores de Campo Bom, Caxias do Sul, Guaporé, Lajeado e São Leopoldo. Na disputa, concorriam 13 milhões de bilhetes.

