A Receita Federal apreendeu nesta sexta-feira (27) mais de 6 kg de MDMA, conhecida como a droga do amor, no Aeroporto Galeão, na Ilha do Governador, no Rio. A substância é vendida em comprimidos, pó e cristal e muito usada em festas rave e de rock, principalmente na Europa. A substância é pouco usada no Brasil. A droga estava escondida em fundos falsos das malas de uma passageira.

