Presidente chinês chega a Coreia do Norte para visita oficial a Kim Jong-Un

Após 14 anos sem ocorrer visitas de presidentes chineses, a Coreia do Norte recebeu nesta quinta-feira (20) o governante Xi Jinping. A autoridade chinesa desembarcou na capital norte-coreana, Pyongyang, e deve permanecer no país por dois dias. A notícia foi dada pelo canal estatal de televisão CCTV.

Além do presidente sua esposa, Peng Liyuan, e o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, também estão presentes na visita oficial.

Desde 2005 não era realizada uma visita oficial de um presidente ao país. Os chineses buscam, com essa reaproximação, usar a Coreia do Norte para “burlar” as sanções impostas pela Casa Branca, que proíbem empresas norte-americanas de fornecer tecnologias a companhias chinesas como Huawei. Apesar da promessa tentadora feita por Trump ao ditador norte-coreano de um futuro brilhante, caso o país abra mão do programa nuclear, Xi Jinping espera que o líder da Coreia se lembre que Pequim é responsável por cerca de 90% do comércio exterior do pais.

A autoridade segue até a próxima sexta-feira (21) no país.

