Pela primeira vez em 14 anos para um presidente chinês, Xi Jinping visitará a Coreia do Norte nesta quinta e sexta (20 e 21), ilustrando uma reaproximação entre os dois países, que enfrentam uma pressão crescente dos EUA. Envolvida em uma guerra comercial com Washington, a China participará da cúpula do G20 no final de junho no Japão, onde Xi Jinping poderá se reunir com Donald Trump.

