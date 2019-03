Presidente do Cremers, Eduardo Trindade, é otimista sobre saúde no RS: “certamente existe solução a curto prazo”

Somente em 2019, o Rio Grande do Sul teve uma defasagem de 144 médicos, fazendo com que os governos fechassem alguns postos de saúde, como noticiamos aqui no Portal O Sul. O problema estaria sendo ocasionado pela saída de diversos profissionais de saúde cubanos, que eram ligados ao programa federal Mais Médicos. Dois editais para o preenchimento dessas vagas já foram lançados e um deles segue em aberto. Porém, há o risco de que a procura seja baixa ou ocorram desistências, como foi o caso da primeira seleção.

Apesar do cenário preocupante, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), Eduardo Trindade, demonstrou otimismo à produção do Portal O Sul. “Certamente existe uma solução a curto prazo para esse problema”, afirmou o médico. Para ele, o caminho para a resolução passa pelo empenho das prefeituras, junto ao governo do Estado, buscando fixar esses profissionais de saúde nas cidades. “Eles não querem uma aventura no interior, querem plano de carreira”, destacou o presidente do Cremers.

Conforme Trindade, o Conselho tomou conhecimento da dimensão do problema somente nesta quinta-feira (27). Porém, assegura que farão uma busca ativa de médicos e levarão os dados até o governo estadual, se colocando à disposição para auxiliar na retomada das atividades nos municípios afetados.

