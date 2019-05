Presidente do SindiRádio, Christina Gadret, recebe convidados no 16° Seminário da Qualidade

A presidente do SindiRádio – Sindicato das Empresas de Rádio e TV, Christina Gadret, recebeu convidados durante a abertura do 16° Seminário da Qualidade SindiRádio. O evento ocorreu na última semana, no Hotel Deville Prime, e contou com mais de 180 radiodifusores de todo o Estado. O buffet servido nos dois dias de evento ficou a cargo do serviço qualificado do Deville Prime.

Entre as autoridades e convidados que prestigiaram o Seminário, Christina recebeu o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, e o presidente do Conselho Administrativo da Rede Pampa, Otávio Gadret.

