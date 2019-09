Presidente do Sport virá a Porto Alegre tentar empréstimo de Heitor, lateral do Inter

*Valéria Possamai

O presidente do Sport, Milton Bivar, estará em Porto Alegre nesta quarta-feira para tratar oficialmente do interesse no lateral-direito Heitor. O clube pernambucano tenta a contratação por empréstimo do jogador. A informação é da Rádio Grenal.

Aos 18 anos, o jovem ganhou oportunidade entre os profissionais no início da temporada. Heitor foi promovido ao principal para virar mais uma opção para a lateral-direita, que na ocasião tinha apenas Zeca já que Fabiano havia retornado para o Palmeiras.

Com o time principal, Heitor soma quatro jogos como titular no Brasileirão. Com atuações seguras, o jovem chamou a atenção e já ganhou a confiança dos torcedores.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

