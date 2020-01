Educação Presidente do Supremo pede que ministro da Educação se manifeste sobre críticas à União Nacional dos Estudantes

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, determinou que um oficial de justiça notifique o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para que este se manifeste em até 15 dias sobre críticas proferidas por ele à UNE (União Nacional dos Estudantes).

Em dezembro, a UNE recorreu à corte pedindo que Weintraub prestasse esclarecimento sobre ofensas que ele fez sobre a entidade em suas redes sociais no ano passado.

O grupo alega que o ministro “iniciou verdadeira batalha pessoal contra as entidades estudantis, em especial à UNE, notadamente em virtude de sua discordância que assume em seu posicionamento político e administrativo”.

Entre as declarações do ministro estão falas como: “Por que algumas pessoas são contra a carteirinha digital? Porque a UNE ganha R$ 500 milhões por ano fazendo isso. A gente vai quebrar mais uma das máfias do Brasil, tirar R$ 500 milhões das mãos da tigrada da UNE”.

“O uso das expressões ‘máfia’ e ‘tigrada’ possuem evidente sentido pejorativo”, alega a entidade. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

