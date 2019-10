Presidente dos EUA chama de “golpe” o pedido de impeachment contra ele

Por meio de seu perfil oficial no Twitter, o presidente dos EUA, Donald Trump, chamou o inquérito de impeachment, aberto na semana passada na Câmara dos Deputados, de “golpe”. Trump ainda acusou adversários de tentarem “tomar o poder do povo”.

“Como tenho visto cada dia mais, estou chegando à conclusão de que o que está sendo colocado não é um impeachment, é um golpe. Pretendido para tomar o poder do povo, seus votos, suas liberdades, a Segunda Emenda, religião, Forças Armadas, muro na fronteira, e os direitos dados por Deus aos cidadãos dos Estados Unidos da América”, escreveu.

As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019