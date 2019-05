O atual presidente do Malauí, Peter Mutharika, foi reeleito para um novo mandato de cinco anos com 38,57% dos votos, à frente do líder da oposição, Lazarus Chakwera (35,41%) – anunciou a Comissão Eleitoral nesta segunda-feira (27). Esses resultados oficiais foram anunciados após o fim da suspensão imposta pela Justiça em meio a acusações de fraude apresentadas pelo partido de Chakwera.

