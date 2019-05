Presidente iraniano diz que não cederá

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou que o país não cederá a pressões dos Estados Unidos. Na terça-feira (21), Rouhani disse que “os que ameaçam o Irã vão se arrepender”, e que não cederá ao bullying de outras potências. No domingo (19), um foguete atingiu a Zona Verde, região protegida de Bagdá, no Iraque. EUA afirmam que o disparo foi feito por milícias ligadas a Teerã.

Deixe seu comentário: