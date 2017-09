Preso gerente do tráfico de drogas no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) prenderam nesta sexta-feira (01) um homem de 27 anos suspeito de ser um dos gerentes do tráfico de drogas no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre.

Segundo o delegado Thiago Lacerda, com o criminoso, que tem duas passagens policiais por tráfico e uma por homicídio doloso, foram apreendidos um quilo de crack e um celular. De acordo com o delegado Mario Souza, diretor de investigações do Denarc, essa quantidade de crack renderia pelo menos seis mil pedras da droga para a venda.