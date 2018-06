Preso homem que traficava drogas sintéticas no Centro de Porto Alegre

Agentes da 2ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico prenderam, na noite de sexta-feira (29), um homem que traficava drogas sintéticas no Centro de Porto Alegre. Diversos comprimidos de ecstasy e dinheiro foram apreendidos com o criminoso.

A ação, que fez parte da Operação Noturna, ocorreu após uma denúncia. “Na averiguação, o indivíduo foi identificado e flagrado com drogas sintéticas”, disse o delegado Thiago Lacerda.

O diretor de Investigações do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), delegado Mario Souza, enfatizou que a Operação Noturna é “uma ação especial e constante na repressão ao tráfico de drogas na cidade”.

Deixe seu comentário: