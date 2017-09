Preso líder de quadrilha que assaltou diversos ônibus em Porto Alegre e na Região Metropolitana

A Polícia Civil prendeu, na tarde de terça-feira (05), no Centro de Porto Alegre, um bandido suspeito de ser um dos líderes de uma quadrilha que assaltou diversos ônibus em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

De acordo com o delegado Carlos Wendt, o criminoso, de 22 anos, estava foragido. A identidade do ladrão não foi divulgada. Os demais integrantes do bando já haviam sido presos.

“O grupo ficou conhecido pela violência que usava nos roubos, inclusive dando choque nos passageiros”, disse o delegado.

