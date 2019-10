Preso o suspeito de aplicar golpes no valor de 1 milhão de reais em Erechim

A Polícia Civil, através da 1ª Delegacia de Polícia de Erechim, prendeu nesta terça-feira (08), um homem apontado como autor de mais de 50 estelionatos consumados na região. Segundo dados apurados, o criminoso utilizava a empresa de sua esposa para realizar supostas compras e vendas de carros e imóveis, além de exercer irregularmente a profissão de advogado, prestando serviços jurídico-administrativos.

Nos últimos quatro meses, ele intensificou suas práticas delitivas na região de Erechim, causando prejuízos a mais de 50 vítimas. Seus crimes mais recorrentes caracterizavam-se por estelionatos envolvendo a compra de veículos.

O criminoso acertava a aquisição parcelada dos veículos, e chegava a redigir contratos de compra e venda, porém, na ampla maioria das vezes, não cumpria com os acordos firmados, fazendo com que as vítimas perdessem seus bens e não recebessem os valores correspondentes. A soma dos bens e valores subtraídos das vítimas chegam a um valor aproximado de R$ 1 milhão.

Deixe seu comentário: