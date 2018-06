Preso traficante que trazia drogas de ônibus para a Serra Gaúcha

A Polícia Civil prendeu, na tarde de terça-feira (26), um traficante de drogas no Centro de Gramado, na Serra Gaúcha. O indivíduo é suspeito de participar de um esquema de remessa de drogas por meio de ônibus.

Segundo o delegado Gustavo Barcellos, o esquema foi desbaratado no início de maio, quando quatro pessoas foram presas na rodoviária de Gramado com maconha. “O indivíduo preso é suspeito de ser o responsável pelo envio das drogas por via rodoviária. As drogas vinham de Florianópolis (SC), onde residia o alvo da ação desta terça-feira, mediante encomendas feitas por aplicativo de celular”, relatou Barcellos.

A maconha seria de qualidade diferenciada. “A desarticulação completa da referida rota de entrada de drogas na cidade foi um importante golpe no tráfico de drogas”, concluiu o delegado.

Viamão

Agentes da 2ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico prenderam um homem por tráfico de drogas em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A ação ocorreu no bairro Viamópolis. Porções de cocaína e maconha foram apreendidas. “O indivíduo, que possui antecedentes por tráfico, foi flagrado com porções de cocaína e maconha preparadas para venda”, explicou o delegado Thiago Lacerda.

Sapucaia do Sul

No bairro Piratini, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a Polícia Civil apreendeu um quilo de maconha. Um homem foi preso. “O indivíduo, que possui antecedentes por tráfico de drogas e receptação, foi flagrado com 1 quilo de maconha em tijolo e também pronta para venda da droga a varejo e dinheiro trocado”, explicou Lacerda.

