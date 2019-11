A Pecan (Penitenciária de Canoas) firmou mais um convênio para utilização de mão-de-obra prisional. Por meio de parceria com uma empresa de artigos para cama, mesa e banho, seis detentos já recebem treinamento para executar atividades de trançamento em cadeiras de vime sintético. A carga horária é de 44 horas semanais, com pagamento de mensal de 75% do salário-mínimo.