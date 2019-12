Prévia do PIB registra alta de 0,17% em outubro

O nível de atividade da economia brasileira registrou crescimento em outubro, informou o BC (Banco Central) nesta sexta-feira (13). O chamado IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do BC), considerado uma prévia do PIB, teve expansão de 0,17% na comparação com o mês anterior.

O resultado foi calculado após ajuste sazonal (uma espécie de “compensação” para comparar períodos diferentes). Na comparação com outubro do ano passado, o índice apresentou crescimento de 2,13%.